MÄRKTE EUROPA/Börsen erholt - Covestro gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit leichten Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 16.691 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es zwei Punkte auf 4.523 nach oben. Damit bleiben die Indizes aber klar unter den jüngsten Rekordständen.

"Seit dem kurzzeitigen Sprung über die 17.000 fehlt es dem DAX an Schwung", heißt es bei QC Partners. "Zuletzt konnte der DAX mit dem Tempo der US-Indizes nicht mehr mithalten. Während der letzten Handelstage haben sich hier immense Divergenzen aufgebaut." Die unterschiedliche Entwicklung der vergangenen Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den jüngsten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone.

Am Devisenmarkt steht der Yen unter Abgabedruck. Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert belassen. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Die Ankündigung der Notenbank enthielt keinen Hinweis auf eine Verschärfung der Geldpolitik.

Der Handel am Dienstag dürfte weiter sehr ruhig verlaufen. Unternehmensnachrichten kurz vor Weihnachten sind Mangelware und die Bekanntgabe der endgültigen europäischen Verbraucherpreise für November sollte keine Akzente mehr setzen. Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass es noch zu "Window-Dressing" durch institutionelle Anleger kommt. Die Profis nutzen die letzten Tage des Jahres gerne dazu, um die Performance ihrer Portfolios "aufzuhübschen".

Covestro gewinnen 2,1 Prozent auf 54,12 Euro. Laut einem Bloomberg-Bericht will Adnoc die Offerte für Covestro auf 60 Euro je Anteilsschein erhöhen. Es wäre nicht das erste Gebot durch Abu Dhabi. Zuletzt war im Sommer von einem Gebot von 57 Euro die Rede nach zuvor 55 Euro. Entsprechend vorsichtig reagieren die Anleger auf die neue Spekulation.

Adnoc wird auch Interesse an Wintershall Dea nachgesagt

Unlängst wurde Adnoc auch Interesse an der von BASF kontrollierten Ölgesellschaft Wintershall Dea nachgesagt. Das staatliche Unternehmen prüfe ein Angebot, um seine globale Präsenz zu verstärken, berichtete ebenfalls Bloomberg. Dabei könnte der Konzern mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden.

Nach einem negativen Start liegen Bayer nun 0,9 Prozent vorne. Der von Bayer aufgekaufte US-Chemiekonzern Monsanto ist wegen der Verwendung der giftigen Chemikalie PCB an einer US-Schule zu einer Schadenersatzzahlung von 857 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Eine Geschworenenjury im Westküstenstaat Washington verurteilte Monsanto am Montag zu 73 Millionen Dollar Schadenersatz und zusätzlichen 784 Millionen Dollar Strafschadenersatz an sieben Kläger. Neu sei das Thema zwar nicht, heißt es im Handel, aber alles andere als bullish für Bayer zu werten.

Für Casino geht es 6 Prozent nach oben im frühen Handel an der Pariser Börse. Der angeschlagene Einzelhändler verhandelt mit Groupement Les Mousquetaires und Auchan Retail über den Verkauf fast aller Super- und Hypermärkte. Der Verkaufserlös soll in die Restrukturierung der Gruppe fließen.

Sodexo gewinnen 1,7 Prozent. Der Caterer hat mitgeteilt, dass die Tochter Pluxee ab dem 1. Februar an der Pariser Börse gehandelt werden soll. Pluxee ist auf Mitarbeiterbenefits spezialisiert. Sodexo will im Rahmen eines Investorentags am 10. Januar weitere Details nennen. Am 30. Januar werden die Aktionäre befragt.

Die Aktie von Deutsche Euroshop gewinnt 5,5 Prozent. Wie der Shoppingcenter-Investor mitteilte, soll die geplante Sonderdividende um 60 Cent auf 1,95 Euro je Aktie erhöht werden. Zudem will das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über maximal 15 Millionen Euro auflegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.523,28 +0,0% 2,15 +19,2% Stoxx-50 4.065,22 +0,0% 0,09 +11,3% DAX 16.691,26 +0,2% 40,71 +19,9% MDAX 27.057,87 +0,6% 153,57 +7,7% TecDAX 3.326,81 +0,6% 20,55 +13,9% SDAX 13.678,43 +0,8% 101,96 +14,7% FTSE 7.621,93 +0,1% 7,45 +2,2% CAC 7.556,49 -0,2% -12,37 +16,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,03 -0,05 -0,54 US-Zehnjahresrendite 3,91 -0,03 +0,03 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0941 +0,2% 1,0922 1,0922 +2,2% EUR/JPY 158,23 +1,4% 155,99 156,23 +12,7% EUR/CHF 0,9486 +0,1% 0,9472 0,9475 -4,2% EUR/GBP 0,8629 -0,1% 0,8635 0,8635 -2,5% USD/JPY 144,65 +1,3% 142,81 143,04 +10,3% GBP/USD 1,2679 +0,2% 1,2649 1,2649 +4,8% USD/CNH 7,1483 +0,1% 7,1429 7,1444 +3,2% Bitcoin BTC/USD 43.102,36 +1,4% 42.496,74 41.238,58 +159,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,85 72,47 -0,9% -0,62 -6,4% Brent/ICE 77,92 77,95 -0,0% -0,03 -4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,7 35,33 -4,6% -1,63 -58,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,96 2.027,27 -0,0% -0,31 +11,1% Silber (Spot) 23,93 23,80 +0,5% +0,13 -0,2% Platin (Spot) 948,78 951,00 -0,2% -2,23 -11,2% Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

