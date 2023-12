Die Stadtwerke Neuruppin in Brandenburg haben zwei Geothermie-Bohrungen in jeweils rund 2.000 Meter Tiefe beauftragt. Sie sollen Energie für das Fernwärmenetz liefern. Durchführen soll die Bohrungen die Firma Daldrup & Söhne, ein Bohrtechnik- und Geothermiespezialist aus Unterhaching. Das Projektvolumen beträgt laut Daldrup & Söhne rund fünf Millionen Euro. In der Tiefe erwarten die Unternehmen eine Temperatur von etwa 70 °C. Um die Energie ins Fernwärmenetz einzuspeisen, sollen Hochtemperatur-Wärmepumpen ...

