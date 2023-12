Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben für das 1. Quartal 2024 optimistisch in ihrer Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Aktienmärkte und behalten die Empfehlungen für alle Indizes auf Kauf. Für den ATX sehen sie für das nächste Jahr überdurchschnittliches Potenzial. Dieses ergibt sich zum einen aus der Sektorzusammensetzung, welche im ATX ein hohes Gewicht an Energietiteln vorweist, zum anderen durch eine günstige Bewertung, die die Chance auf Bewertungsanstiege beinhaltet, so die Analysten. Sie erwarten einen ATX-Stand Ende 2024 von 3700 Punkten.

