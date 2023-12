Die Sparpläne der Ampelkoalition haben viele Menschen unvorbereitet getroffen. So demonstrieren derzeit nicht nur aufgebrachte Bauern gegen den Wegfall von Subventionen für Agrardiesel. Viele Autofahrer staunten auch nicht schlecht, als das abrupte Ende für E-Auto-Förderungen verkündet wurde. Ab sofort steuert der Staat beim Kauf eines Stromers nichts mehr bei.Anzeige:Das ist besonders ärgerlich für all jene, welche in diesen Tagen noch ein neues E-Fahrzeug zulassen wollten. In solchen Fällen dürften die Käufer fest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...