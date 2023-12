Anleger von Structure Therapeutics (WKN: A3D5Y7) werden sich nicht gerne an den gestrigen Montag erinnern. Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens fiel einem Kursmassaker zum Opfer und sackte um -43% ab. Damit hat das Papier alle Kursgewinne der letzten Monate auf einen Schlag wieder abgegeben. Was steckt hinter dem Blutbad an der Börse? Structure Therapeutics vorgestellt Structure Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...