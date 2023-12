Das neue organische Solarmodul hat Andreas Distler von der der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) mit einem Kollegen vom Helmholtz-Instituts Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien (HI ERN) entwickelt. Den Wirkungsgrad von 14,46 Prozent hat das Fraunhofer Institut für Solare Energietechnik (Fraunhofer ISE) in seinem CalLab PV Cells in Freiburg zertifiziert. Laut FAU wurde der bisher höchste Wirkungsgrad für organische Photovoltaik an einem Modul von Waystech gemessen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...