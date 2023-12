Ein hoher Durchsatz und eine hohe Präzision können dabei helfen, die Produktionskosten für Solarzellen zu senken. Am Fraunhofer ISE machte eine Forschungsgruppe dabei nun Fortschritte mit einer Laseranlage zur Bearbeitung der Wafer für die Metallisierung. Die Anlage arbeitet 10- bis 20-mal schneller.Mit einem neuartigen Laser können Wafer 10- bis 20-mal so schnell wie bisher bearbeitet werden. Das ist das Ergebnis einer Forschungsgruppe am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Das Team um Jale Schneider entwickelte ein Prototyp, der mit UV-Wellen feinste Strukturen in ...

