Es weihnachtet an den Kapitalmärkten, und sowohl November also auch Dezember dürften ihrem Ruf als saisonal starke Börsenmonate wieder einmal gerecht werden.Von Ann-Katrin Petersen, Senior Investment Strategist bei BlackRock Es weihnachtet an den Kapitalmärkten, und sowohl November also auch Dezember dürften ihrem Ruf als saisonal starke Börsenmonate wieder einmal gerecht werden. Dabei fiel die Rallye auf Wochensicht vor allem an den Anleihemärkten bemerkenswert aus. Zweijährige US-Staatspapiere verbuchten ausserordentliche Renditerückgänge von…

Den vollständigen Artikel lesen ...