Die ersten rein Batterie-elektrischen Busse des Salzburger Verkehrsverbundes sind in den Linienbetrieb gestartet. Bei den sechs neuen Elektrobussen handelt es sich um MAN Lion's City 12E in Niederflurbauweise. Die Linie 36 (Salzburg Europark - Wals Feuerwehr) und die Linie 181 (Salzburg Hauptbahnhof - Wals - Walserberg) wurden vom Salzburger Verkehrsverbund (SVV) vollelektrisch ausgeschrieben und bestellt, heißt es in einer Mitteilung. Seit dem ...

