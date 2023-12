Die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten Plug Power hat am Montag wieder den Rückwärtsgang eingelegt und knapp sechs Prozent an Wert verloren. Einen Handelstag später rutscht das Papier erneut rund fünf Prozent ab. Für Gegenwind sorgt einmal mehr ein kritischer Analystenkommentar, in diesem Fall aus dem Hause Piper Sandler.Laut StreetInsider hat Analyst Kashy Harrison den Titel von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel massiv von 6,50 Dollar auf lediglich 2,30 Dollar ...

