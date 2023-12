Auf der Höhe seines Rekordhochs vom Vortag dürfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag in den Handel gehen. Investoren setzen weiter auf sinkende Zinsen, wovon die Aktienbörsen profitieren. Der Broker IG berechnete den Dow 30 Minuten vor der Startglocke 0,2 Prozent höher auf 37.394 Punkte, womit die Bestmarke vom Vortag knapp übertroffen würde. An der technologielastigen Nasdag-Börse könnte der Nasdaq 100 diesem Beispiel folgen, denn er wird im Plus prognostiziert bei 16.760 Zählern. ...

