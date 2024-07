Nach einer sehr schwachen Woche für Techwerte zeichnete sich am Freitag ein Erholungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Nasdaq 100 am Freitag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 19.056 Punkte und damit 1,2 Prozent über seinem Vortagesschluss. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxierte IG am Freitag zuletzt auf rund 40.209 Punkte und damit 0,7 Prozent im Plus. Im Sog einer durchwachsenen Quartalsberichtssaison von Techunternehmen, hat der Nasdaq 100 im Wochenverlauf bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...