Ein guter Tag für Airline-Aktien, die nahezu durch die Bank zulegen können. Denn in einer Branchenstudie bleibt UBS-Analyst Jarrod Castle optimistisch für die Branche. Viele Bewertungen seien niedriger als in der Vergangenheit an einem Ergebnispeak. Eingepreist sei eher ein massiver Abschwung im Flugverkehr, den er so nicht erwartet.Damit ergäbe sich eher Überraschungspotenzial als Kursrisiken. Castle empfiehlt neben Air France-KLM auch Jet2, Easyjet, Ryanair, Wizz Air und Lufthansa. Nur die Papiere ...

