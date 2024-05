NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 29,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussage von Konzernchef Michael O'Leary, dass die Preise im Sommer um bis zu 5 Prozent zum Vorjahr steigen könnten, werfe Fragen auf, da der Manager bislang ein Plus von bis zu 10 Prozent erwartet habe, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 21:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

