Nach den Vortagesverlusten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag einen moderaten Aufschwung genommen. Der DAX dreht am Nachmittag wieder auf und entfernt sich weiter von der 16.700-Punkte-Marke. Auch die DHL-Aktie liegt leicht im Plus - Anleger müssen hier aber auf der Hut sein und jetzt auf diese Zeichen achten. Die Anleger sind freundlich gestimmt, allerdings sind die Handelsvolumina vorweihnachtlich sehr gering. "Das Handelsjahr dürfte weitestgehend gelaufen sein und viele Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...