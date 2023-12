© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



Ein aktivistischer Investor nimmt die UBS ins Visier, überzeugt vom "erheblichen Wertpotenzial" der Schweizer Großbank. Was ist da los?Cevian Capital hat für rund 1,2 Milliarden Euro einen Anteil von 1,3 Prozent an der Schweizer Großbank UBS erworben, wie die aktivistische Investorengruppe am Dienstag mitteilte. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Die Investmentgruppe erklärte, sie sehe bei UBS nach der Übernahme der Credit Suisse "erhebliches Wertpotenzial". Die Aktien der Bank sind in diesem Jahr um 47 Prozent gestiegen und haben damit den Schweizer Marktindex übertroffen, der um vier Prozent zulegte. "Der Verwaltungsrat und das Management leisten hervorragende …