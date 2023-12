Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.744 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Gewinne gab es bei Sartorius, Zalando und Siemens. "Der europäische Handel zeigt sich im weiteren Handelsverlauf ruhig und in sehr engen Kursbahnen", sagte Experte Andreas Lipkow. "Marktteilnehmer fokussieren sich weiter auf die wenigen Handelsimpulse und lenken die Aufmerksamkeit dadurch auf Covestro und Siemens." Lipkow geht davon aus, dass sich die Handelsaktivitäten in verbliebenen Tagen noch weiter ausdünnen werden.



"Auch im US-Handel werden sich diese Handelsphänomene aufzeigen. Technologieaktien dürften zu den Favoriten gehören und bei den anderen Branchen die bekannte Rotation fortlaufen." Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0979 US-Dollar (0,52 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9109 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 79,27 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken