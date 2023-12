Luftfahrtbetreiber genießen an der Börse einige Aufmerksamkeit, doch trotzdem sprechen die Fakten gegen ein langfristiges Investment in diesen Sektor. Sollten sich Anleger hier also fernhalten? Lufthansa & Co. sind bekannte Namen auch an der Börse, doch die Historie zeigt, dass man sich von Luftfahrtaktien besser fernhalten sollte. Hier sind drei Gründe, niemals in diesen Sektor zu investieren: Warum Sie nie in Luftfahrtunternehmen investieren sollten: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...