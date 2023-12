Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Dabei hat sich der Leitindex über weite Strecken in einer engen Spanne mehr oder weniger seitwärts bewegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Dabei hat sich der Leitindex über weite Strecken in einer engen Spanne mehr oder weniger seitwärts bewegt. Dabei bremsten vor allem die defensiven Schwergewichte mit ihren Kurseinbussen den Markt ein wenig aus. Es scheine, die Anleger zögen sich nach und nach aus dem Geschäft zurück, hiess es am Markt.

