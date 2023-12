Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag dem Präsidenten der Volksrepublik China, Xi Jinping, zum schweren Erdbeben kondoliert. "Die Nachricht von dem verheerenden Erdbeben im Nordwesten Ihres Landes hat mich sehr betroffen gemacht", schrieb Steinmeier dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.



"Auch im Namen meiner Landsleute möchte ich Ihnen und den Menschen in Ihrem Land mein aufrichtiges Beileid aussprechen angesichts der Todesopfer, die diese Naturkatastrophe gefordert hat." Das Beben in der nordwestchinesischen Provinz Gansu hatte eine Stärke von 6,7, was in westlichen Ländern mit Erdbebenerfahrung bei entsprechend moderner Bauweise meist kaum noch Schäden anrichtet, wohl aber bei einfach errichteten Gebäuden. Die Zahl der Toten liegt bei 111, teilte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit.

