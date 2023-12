Übernahme dient der Erweiterung der Software Engineering-Kompetenzen im Bereich Embedded Software innerhalb des Portfolios von GlobalLogic

GlobalLogic, ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, meldete heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Mobiveil, einem auf Embedded Engineering spezialisierten Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in den USA. Mit der Übernahme erweitert GlobalLogic seine bisherigen Kompetenzen im Bereich Embedded Software, die für neue digitale Produkte und Dienstleistungen in Schlüsselindustrien wie Halbleiter, Automotive, Medien, Medizintechnik und Hightech unerlässlich sind. Durch die Übernahme erwirbt GlobalLogic zudem wichtige Kundenbeziehungen und erhält unmittelbaren Zugang zu einem umfangreichen Pool an qualifizierten Fachkräften, die für die Branche relevant sind.

GlobalLogic profitiert von den herausragenden Kompetenzzentren von Mobiveil im Bereich Embedded Engineering, die sich an fünf Standorten in den USA und in Indien befinden. Diese werden die bereits vorhandenen Kompetenzzentren von GlobalLogic in Mittel- und Osteuropa ergänzen. Die Fähigkeiten von GlobalLogic in den Bereichen Embedded Software, Hardware und ASIC-Technologien werden um die Kompetenzen von Mobiveil erweitert.

"Dies ist eine herausragende Chance, zwei innovative Unternehmen mit sehr erfahrenen Mitarbeitenden zu vereinen, zu deren Kunden viele der weltweit führenden Markenunternehmen zählen", so Nitesh Banga, CEO von GlobalLogic. "Dieser strategische Schachzug unterstreicht unser Engagement, den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und einen Pool an hochqualifizierten, talentierten Mitarbeitenden aufzubauen. Wir freuen uns, dass wir Mobiveil in der Unternehmensgruppe von GlobalLogic willkommen heißen und gemeinsam das nächste Kapitel unserer Unternehmensgeschichte aufschlagen dürfen."

"Unsere Zusammenarbeit mit GlobalLogic begann einst als Kooperation und entwickelt sich nun zu einer echten Integration, die unseren Kunden enormen Nutzen bringen wird", so Ravi Thummarukudy, CEO von Mobiveil. "Wir freuen uns auf die intensivierte Zusammenarbeit mit GlobalLogic, einem hoch angesehenen Unternehmen im Bereich Digital Engineering, das Teil der Hitachi-Gruppe ist. Diese Übernahme bietet Mobiveil die Möglichkeit, die einmalige Unternehmenskultur von GlobalLogic zu übernehmen, unsere Kompetenzen zu erweitern und an neuen, innovativen Projekten mitzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, diese Kooperation dazu zu nutzen, um bahnbrechende Lösungen anzubieten und unseren Einfluss in der Branche zu vergrößern."

Ravi Thummarukudy, Gopa Periyadan und Srinivasan Duraiswamy, die drei Mitbegründer von Mobiveil, werden dem Führungsteam von GlobalLogic angehören.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), which contributes to a sustainable society with a higher quality of life by driving innovation through data and technology as the Social Innovation Business.

Über Mobiveil

Mobiveil ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Halbleiter-IP, Plattformen und Lösungen für den Netzwerk-, Speicher- und Unternehmensmarkt spezialisiert hat. Das Team von Mobiveil verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger, produktionserprobter Halbleiter-IP-Cores hoher Geschwindigkeit sowie kundenspezifischer und standardisierter Hardware-Boards an weltweit führende Kunden. Mit seinem hochmotivierten Ingenieurteam, engagiertem Integrationssupport, flexiblen Geschäftsmodellen und starker Präsenz durch strategische Allianzen und Kooperationen bieten Lösungen von Mobiveil den Kunden bei der termin- und budgetgerechten Umsetzung ihrer Produktziele erheblichen Mehrwert. Mobiveil hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen betreibt Entwicklungsstandorte in Milpitas (Kalifornien/USA) sowie in Chennai, Bangalore, Hyderabad und Rajkot (alle in Indien) und Vertriebsbüros in den USA, in Europa, Israel, Japan, Taiwan, Indien und China.

