19.12.2023

United Internet mit positivem Ausblick 2024 Montabaur, 19. Dezember 2023. Die United Internet AG prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. 6,5 Mrd. EUR (Prognose 2023: ca. 6,2 Mrd. EUR) sowie ein EBITDA von ca. 1,42 Mrd. EUR (Prognose 2023: ca. 1,29 Mrd. EUR). Auch 2024 wird die Gesellschaft weiter stark investieren, vor allem in den Ausbau ihres Glasfasernetzes und ihres Mobilfunknetzes. Der Cash-Capex soll 10 - 20% höher ausfallen als im laufenden Jahr (Prognose 2023: ca. 800 Mio. EUR).

Ansprechpartner United Internet AG

Lisa Pleiß

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

