Mannheim (pta/19.12.2023/19:35) - Mannheim, 19. Dezember 2023 - Dr. Stephan Meeder (53), CEO und CFO der CropEnergies AG, Mannheim, wurde vom Aufsichtsrat der Südzucker AG, Mannheim, in seiner heutigen Sitzung in den Vorstand der Südzucker AG berufen. Perspektivisch wird Stephan Meeder daher als CEO und CFO der CropEnergies AG ausscheiden. Er wird voraussichtlich noch bis zum 29. Februar 2024, nicht jedoch länger als bis zum 31. Mai 2024, weiter dem Vorstand der CropEnergies AG angehören.

Der Aufsichtsrat der CropEnergies AG befasst sich bereits mit der Nachfolgeregelung und wird zeitnah sowohl über die Besetzung der CFO-Position als auch über die Wiederbesetzung der CEO-Funktion beschließen. Dr. Thomas Kirchberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CropEnergies AG: "Wir gratulieren Stephan Meeder sehr herzlich zu seiner Berufung in den Südzucker Vorstand. Wir bedanken uns für sein Engagement in den letzten acht Jahren und für seinen unermüdlichen Einsatz für CropEnergies."

Stephan Meeder: "Ich bin mit großer Freude Vorstand der CropEnergies AG. Das dynamische Geschäftsumfeld stellt uns vor große Herausforderungen, CropEnergies fit zu machen für die Zukunft. Meine Kollegen im CropEnergies Vorstand werden diese Arbeit hervorragend weiterführen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung im Vorstand der Südzucker AG."

Stephan Meeder ist seit 2015 Mitglied des Vorstands der CropEnergies AG, zunächst als CFO, seit 2020 als CEO und CFO. Er verantwortet heute die Ressorts Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations, Kapitalmarkt-Compliance, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Public Affairs, Corporate Governance, Steuern und Recht.

Die CropEnergies AG

Nachhaltige Produkte aus nachwachsender Biomasse sind das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol. Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutral- sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: von klimaschonendem Kraftstoff, über die Getränkeherstellung oder Kosmetikprodukte bis hin zu pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert Ethanol für Kraftstoffanwendungen den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Aus der Biomassenutzung werden darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid, das unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt wird, gewonnen.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

