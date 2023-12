DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker AG bestellt Dr. Stephan Meeder in den Vorstand

Mannheim (pta/19.12.2023/19:40) - Der Aufsichtsrat der Südzucker AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Stephan Meeder (53), derzeit CEO/CFO der CropEnergies AG, mit sofortiger Wirkung in den Südzucker-Vorstand bestellt. Stephan Meeder wird die Aufgaben von Finanzvorstand Thomas Kölbl (61) übernehmen, der zum 31. Mai 2024 in den Ruhestand wechselt. Bis die Nachfolge von Stephan Meeder im Vorstand der CropEnergies geregelt ist, wird er auch weiterhin die Verantwortung als CEO/CFO der CropEnergies wahrnehmen.

"Wir haben in den vergangenen Monaten externe wie auch interne Kandidatinnen und Kandidaten im Auswahlprozess für die Nachfolge unseres langjährigen und überaus erfolgreichen Finanzvorstands Thomas Kölbl kennengelernt und freuen uns, dass wir mit Stephan Meeder einen versierten Finanzfachmann für den Südzucker-Vorstand gewinnen. Seine Manager-Fähigkeiten hat er darüber hinaus bei der Weiterentwicklung der CropEnergies unter Beweis gestellt. Heute ist das Unternehmen ein erfolgreicher Ethanolproduzent, finanziell solide aufgestellt und es verfügt über eine vielversprechende Ausrichtung auf zukünftige Geschäftsfelder. Wir freuen uns auch, dass mit der Berufung von Stephan Meeder eine Nachbesetzung aus dem eigenen Haus gelungen ist", so Dr. Stefan Streng, Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker.

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und der ESSEC, Cergy-Pontoise, Frankreich, war Stephan Meeder von 1996 bis 2000 bei ABB Structured Finance GmbH tätig. 1999 promovierte er an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Logistik. Im Anschluss daran war er von 2000 bis 2001 bei KPMG im Bereich Corporate Finance und von 2001 bis 2006 bei der Robert Bosch GmbH in den Bereichen Konzernrechnungswesen und M&A beschäftigt. Im November 2006 trat Stephan Meeder in die Südzucker ein und war dort im Bereich Corporate Finance beschäftigt. Im Mai 2007 wurde er zum Finanzvorstand der französischen Zuckergesellschaft Saint Louis Sucre SA, Paris, ernannt. Seit April 2015 ist Stephan Meeder als Chief Financial Officer Mitglied des Vorstands der CropEnergies. Seit Juli 2020 ist er zusätzlich CEO der CropEnergies.

Über die Südzucker-Gruppe

Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.

Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 23 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzubereitungen Weltmarktführer und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender Position.

Mit rund 18.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2022/23 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro.

