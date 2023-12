DJ United Internet stellt für 2024 höheres EBITDA in Aussicht

FRANKFURT (Dow Jones)--United Internet will im kommenden Jahr mehr umsetzen und verdienen als in diesem Jahr. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, strebt er für das Jahr 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 6,5 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr soll der Umsatz rund 6,2 Milliarden Euro erreichen nach 5,9 Milliarden im Jahr 2022. Beim EBITDA stellte United Internet für das Jahr 2024 rund 1,42 Milliarden Euro in Aussicht. In diesem Jahr wird ein EBITDA von etwa 1,29 (Vorjahr 1,27) Milliarden Euro anvisiert.

Zudem will United Internet auch im nächsten Jahr stark investieren, vor allem in den Ausbau des Glasfaser- und des Mobilfunknetzes. Die Bar-Kapitalausgaben sollen 2024 um 10 bis 20 Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr mit voraussichtlich rund 800 Millionen Euro.

