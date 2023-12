SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company schließt auf den Hauptrivalen Tesla Inc. aus den USA beim weltweiten Marktanteil für reine Elektroautos weiter auf. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat den 17-prozentigen Anteil am weltweiten BEV-Markt von Tesla Inc. (Nasdaq:...

Den vollständigen Artikel lesen ...