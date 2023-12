Der BVB kommt nach einer starken ersten Halbzeit gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 raus. Damit haben die Dortmunder jetzt in den letzten sechs Pflichtspielen keinen Sieg einfahren können. Die Diskussionen werden nach der Hinserie in der Bundesliga nicht nachlassen, obwohl Sportdirektor Kehl erst vor dem Spiel Trainer Edin Terzic den Rücken stärkte. Borussia Dortmund hat am Dienstagabend gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...