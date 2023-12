Am Preisniveau für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern hat sich im Vergleich zur Vorwoche nichts geändert. Bis zum Weihnachtsfest werden die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln auf den aktuellen Preisen verharren. Preisverhandlungen mit den Lebensmittelmärkten sind bis zu den Feiertagen bereits gelaufen. In der Direktvermarktung ab Hof sind die Preise für...

Den vollständigen Artikel lesen ...