LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 22,50 auf 23,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Johnson verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die beiden jüngsten "positiven" Veröffentlichungen des Internetdienstleisters. Ionos hatte am Freitag einen Refinanzierungsabschluss bekannt gegeben und am Dienstag Wachstumsziele für 2024 und 2025. Sie sehe weiteres Aufwärtspotenzial sowohl für das Wachstum als auch die Margen im kommenden Jahr, schrieb Johnson./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2023 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E00M1

