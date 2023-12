Sitka Gold sichert sich 100% an Goldvorkommen Blackjack und Eiger!

Anzeige / Werbung

Sitka Gold schließt das Jahr 2023 mit einem starken Endspurt ab.

Die äußerst erfolgreiche Exploration des RC Gold-Projekts im kanadischen Yukon hat unter anderem dazu geführt, dass Sitka Gold (CSE SIG / WKN A2JG70) die Lagerstätten Black Jack und Eiger definieren konnte, die, obwohl nur ein Teil der Liegenschaft, bereits eine Ressource von insgesamt 1,34 Mio. Unzen Gold aufweisen. Jetzt sicherte sich das Unternehmen von CEO Corwin Coe die Rechte an diesen Lagerstätten zu 100%. Verständlich, denn die Aussichten, diese Ressourcen zu erhöhen, stehen gut!

Entsprechen hat sich Sitka 100% der Anteile an der Clear Creek-Liegenschaft gesichert, die Teil des RC Gold-Projekts ist. Nachdem die Gesellschaft bereits alle erforderlichen Explorationsaktivitäten und Zahlungen gemäß der bestehenden Vereinbarung geleistet hatte, wurden nun eine abschließende Zahlung in Höhe von 90.000 CAD in bar getätigt und 650.000 Stammaktien ausgegeben. Damit nicht genug hat Sitka sich weitere 59 "Yukon Quarts Mining Claims" gesichert, auf denen man kürzlich äußerst vielversprechende Bereiche identifiziert hatte. Die neuen Claims schließen direkt an die RC Gold-Flächen an. Damit erstreckt sich das Projekt jetzt über eine Fläche von 386 Quadratkilometern.

Beide Lagerstätten weiter offen

Die Lagerstätten Blackjack and Eiger weisen eine auf eine zukünftige Grube beschränkte Ressourcenschätzung von 900.000 Unzen mit 0,83 g/t Gold sowie von 440.000 Unzen mit 0,5 g/t Gold auf. Insgesamt ergeben sich damit die erwähnten 1,34 Mio. Unzen mit durchschnittlich 0,68 g/t Gold. Da beide Lagerstätten sowohl lateral als auch in die Tiefe offenbleiben, besteht das Potenzial, die bekannte Vererzung noch deutlich zu erweitern. Man darf gespannt sein, da das Unternehmen seit Veröffentlichung der ersten Ressource bereits 16 Bohrungen mit 6.500 Metern durchgeführt hat, die teilweise sehr starke Ergebnisse erbrachten.

Entsprechend betrachtet CEO Cor Coe den Erwerb der 100%-Beteiligung an Clear Creek mit Black Jack und Eiger als wichtigen Meilenstein für Sitka. Coe führte weiter aus: "Die in diesem Jahr abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial auf eine Erweiterung unserer bestehenden Ressource bei RC Gold um eine beträchtliche Tonnage mit höheren Goldgehalten unterstrichen, wobei unser bisher bestes Bohrloch 219,0 m mit 1,34 g/t Gold, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold, in Bohrloch DDRCCC-23-047 bei Blackjack ergab. Das Grundstück Clear Creek umfasst auch die nördliche Ausdehnung des Intrusionskomplexes Clear Creek, wo mehrere zusätzliche Ziele mit dem Potenzial, intrusionsbedingte Goldlagerstätten von beträchtlicher Größe und hohem Gehalt zu beherbergen, noch erbohrt werden müssen (siehe Abbildung 1). Der Beitrag von Prospektoren bei der Entdeckung von Mineralvorkommen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und wir freuen uns, dass wir eine ausgezeichnete Beziehung zum Verkäufer der Clear Creek Liegenschaft, dem bekannten Yukon-Prospektor Bernie Kreft, haben, dem wir weiterhin viel Erfolg bei all seinen zukünftigen Explorationsbemühungen wünschen. Da sich dieses aussichtsreiche Grundstück nun zu 100 % im Besitz von Sitka befindet, freuen wir uns darauf, unsere Explorationsbemühungen fortzusetzen und die erste Mineralressourcenschätzung zu erweitern sowie weitere neue Entdeckungen zu machen."

Fazit: Sitka Gold legt nach einer bereits erfolgreichen Explorationssaison 2023 jetzt auch ein starkes Jahresende hin. Man konnte nicht nur zuletzt den Einstieg der Rohstoffexperten von Crescat Capital melden, sondern sich jetzt auch die Lagerstätten Blackjack und Eiger zu 100% sichern. Damit gehört das Potenzial dieser Vorkommen allein Sitka. Wir sind sehr gespannt, was weitere Bohrungen dort und auch an anderen Standorten auf RC Gold in Zukunft erbringen werden - insbesondere auch auf den neu abgesteckten Claims. Mit der jetzt gut gefüllten Kasse dürfte Sitka vor einem mehr als spannenden Jahr 2024 stehenden.



