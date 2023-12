Nach der Absichtserklärung von Ende Oktober ist es keine Überraschung mehr, nun aber entschieden: Die Fernwärme-Sparte von Vattenfall geht an das Land Berlin. Am gestrigen Dienstag haben beide Seiten die Vereinbarung über die vollständige Übernahme der Fernwärme durch das Land Berlin unterschrieben, heißt es in der Pressemitteilung. Vattenfall versorgt mit seinem Wärmegeschäft in Berlin nach eigenen Angaben rund 1,4 Millionen Wohneinheiten mit Warmwasser und Wärme. Der Energiekonzern besitzt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...