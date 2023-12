Der Kupferkonzern Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) will die Dividende um 22,2 Prozent auf 1,40 Euro pro Aktie reduzieren, wie der im MDAX gelistete Konzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Im Vorjahr wurden 1,80 Euro bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 15. Februar 2024 statt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 77,32 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 1,81 Prozent. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...