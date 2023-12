Der von Tesla selbst zum "North American Charging Standard (NACS)" ernannte Schnellladeanschluss wird nun tatsächlich zum Standard in Nordamerika. Die SAE International hat den Standardisierungsprozess finalisiert. Parallel springt nun auch der Volkswagen-Konzern auf den NACS-Zug auf: Ab 2025 werden in Elektroautos des Konzerns erstmals Tesla-Ladeports verbaut. Die Standardisierungsorganisation SAE International ("Society of Automotive Engineers") ...

