Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) gab heute den Abschluss einer Vereinbarung über die Evaluierung von Antikörpern und eine entsprechende Option mit Neurocrine Biosciences, Inc. bekannt. Die Vereinbarung gewährt Neurocrine Biosciences Zugang zu Biocytogens vollständig humanen Antikörpern gegen mehrere spezifizierte Zielmoleküle mit einer Option auf die Lizenzierung ausgewählter Antikörper für die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung therapeutischer Produkte für den weltweiten Einsatz. In gegenseitigem Einvernehmen können weitere Zielmoleküle in diese Vereinbarung aufgenommen werden. Die Antikörper wurden mit Hilfe der proprietären RenMice-Plattformen von Biocytogen erzeugt.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Biocytogen im Falle der Ausübung der Optionen Anspruch auf Optionsausübungsgebühren, Meilensteinzahlungen für die Entwicklung und Kommerzialisierung sowie Lizenzgebühren im einstelligen Bereich auf den Nettoumsatz für jedes ausgewählte Zielmolekül hat.

Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen, sagte: "Wir freuen uns, dass unsere RenMice-Antikörper, die vollständig vom Menschen stammen, von Neurocrine Biosciences, einem weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Neurowissenschaften, Anerkennung gefunden haben. Wir sind zuversichtlich, dass die Kombination unserer umfassenden, validierten Standard-Antikörpersequenzen mit der umfangreichen Erfahrung von Neurocrine in der Entwicklung neuartiger Medikamente den Weg zur Bewältigung schwer behandelbarer neurologischer Erkrankungen beschleunigen wird."

"Wir freuen uns darauf, das therapeutische Potenzial von Antikörpern zu untersuchen, die von Biocytogens renommierten, vollständig humanen Antikörper-Plattformen stammen", sagte Dr. Jude Onyia, Chief Scientific Officer bei Neurocrine Biosciences. "Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen wird, unsere Pipeline mit antikörperbasierten Medikamenten zu erweitern und den Patienten letztendlich bessere Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen basiert auf Gene-Editing-Technologie und nutzt gentechnisch veränderte, proprietäre RenMice® (RenMab TM/RenLite/RenNano/RenTCR-mimicTM-Plattformen für die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler/bispezifischer/multispezifischer Antikörper, bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Nanokörper und TCR-mimischer Antikörper. Das Unternehmen verfügt über eine Standardbibliothek mit mehr als 400.000 vollständig humanen Antikörpersequenzen gegen etwa 1.000 Zielmoleküle für die weltweite Zusammenarbeit. Mit Stand vom 30. Juni 2023 wurden weltweit 50 Vereinbarungen zur gemeinsamen Entwicklung von therapeutischen Antikörpern und multiplen klinischen Wirkstoffen, zur Auslizenzierung und zum Transfer sowie 42 RenMice-Lizenzprojekte für Zielmoleküle abgeschlossen. Dazu zählen mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (Multinational Pharmaceutical Companies, MNCs). Biocytogen leistete Pionierarbeit bei der Generierung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter der Untermarke BioMiceTM einige Tausend handelsübliche Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Gen-Editing-Dienstleistungen für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://en.biocytogen.com.cn.

