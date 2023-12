Die Aktien des Biotech-Unternehmens 4SC sind aktuell vom Handel ausgesetzt: Grund ist eine Mitteilung der Gesellschaft, die heute - nicht überraschend - einen Verlust in Höhe der Hälfte ihres Grundkapitals anzeigt. Die damit verpflichtende außerordentliche Hauptversammlung soll am 7. Februar 2024 stattfinden, so das Unternehmen aus Planegg-Martinsried ...

