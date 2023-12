Trotz Zinswende bleibt der Preisrückgang von Wohnimmobilien in diesem Jahr mit voraussichtlich fünf Prozent moderat. Das liegt laut DZ BANK Analyst Thorsten Lange vor allem an der Baukrise. Jährlich wurden bislang nur 300.000 Einheiten gebaut - das von der Politik ausgegebene Ziel von 400.000 Wohnungen wird also klar verfehlt. Durch den steilen Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...