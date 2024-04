© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa



Die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank schwinde. Zu stark seien die US-Konjunktur und anhaltende Inflation, meinen DZ-Bank-Analysten. Auch die Fed Funds Futures - Finanzterminkontrakte, die auf dem Leitzins basieren und an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt werden - würden derzeit weniger als zwei Zinssenkungen bis Jahresende signalisieren, heißt es in einer Analyse der DZ Bank. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen hat sich auf bis zu 4,70 Prozent erholt. "Wir sehen allerdings begrenztes Potenzial für einen weiteren Anstieg der Zehnjahresrenditen", so die DZ-Marktanalysten. Wegen des Rückgangs der Inflation in den vergangenen Monaten erwarten sie …