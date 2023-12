AT&S eröffnet in Leoben eine Erlebniswelt, wo Besucher:innen ab Jänner 2024 eine multimediale Entdeckungsreise in die Welt der Mikroelektronik starten können. Im Foyer des ikonischen Hauptgebäudes startete die Reise mit einer interaktiven Weltkarte mit allen AT&S-Standorten, Videoinstallationen, einem Karriere-Baustein-Generator, einer Selfie-Station, einem überdimensionalen Leiterplatten-Schichtenmodell und einem schwindelerregenden Simulationsflug im 3D-Kino durch das Innere eines Smartphones - bis hin zum Selfieblitz. Zudem gibt es Multimedia-Stationen in der AT&S-Produktion, vorbei an Reinraummitarbeiter:innen, Physiklabor und mit einem Blick in die Zukunft der Mikrotechnologie, auf das europaweit einzigartige Zentrum für IC-Substrate, ...

