Wie die OMV mitteilt, hat der russische Präsident einen Erlass in Bezug auf das Juschno-Russkoje-Feld unterzeichnet. Gemäß dem Dekret sollen die Beteiligungen von OMV sowie ihre Anteile an dem Gasfeld an neue russische Unternehmen übertragen werden. Diese Unternehmen würden schließlich von dem Versicherungsunternehmen JSC SOGAZ und Gazprom gehalten werden. Die Erlöse aus der Übertragung der OMV Anteile sollen an JSC SOGAZ auf ein Sonderkonto eingezahlt werden. OMV prüft gegenwärtig den präsidentiellen Erlass und wird gegebenenfalls weitere Schritte einleiten, um ihre Rechte zu wahren, wie mitgeteilt wird. Die OMV hat eigenen Angaben zufolge 2022 ihr Russlandgeschäft mit insgesamt 2,46 Mrd Euro wertberichtigt. Diese ...

