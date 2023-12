Zum Schweizer Franken steigt der Dollar derweil auf 0,8640, während der Euro wenig verändert bei 0,9453 Franken notiert.Frankfurt - Der US-Dollar hat am Mittwoch klar zugelegt. So sinkt der Euro bis am frühen Nachmittag auf 1,0940 Dollar. Das ist knapp ein halber Cent weniger als im Tageshoch. Zum Schweizer Franken steigt der Dollar derweil auf 0,8640, während der Euro wenig verändert bei 0,9453 Franken notiert. Am Devisenmarkt zeigte sich also eine breitangelegte Dollarstärke.

