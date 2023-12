Am Dienstag wurde ein großer, geplanter Deal bekannt gemacht: Die RBI will über ihre russische Tochter AO Raiffeisenbank 28.500.000 Aktien der Strabag SE (27,78 Prozent derAktien) von Oleg Deripaskas MKAO Rasperia Trading Limited für einen Kaufpreis in Höhe von 1,51 Mrd. Euro (einschließlich früherer Dividenden) erwerben. Nach der Durchführung der Transaktion wird die AO Raiffeisenbank die Strabag-Aktien als Sachdividende an die RBI übertragen. Seitens Strabag heißt es dazu: "Eine Entflechtung der Aktionärsstruktur mit dem Ausscheiden von Oleg Deripaska (mittelbar) bzw. MKAO Rasperia Trading Limited (unmittelbar) aus dem Aktionariat der Strabag SE wäre im Interesse der Gesellschaft, da deren Beteiligung mit Nachteilen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...