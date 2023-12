© Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa



Der Nahrungsmittelkonzern will seine Biosprit-Tochter für 11,50 Euro je Aktie übernehmen. Der Deal sorgt am Mittwoch für ein Kursfeuerwerk bei Cropenergies.Am Mittwoch klettert die Aktie von CropEnergies zeitweise um etwa 70 Prozent bis auf eben jene 11,50 Euro, die Südzucker für die ausstehenden Aktien anbieten. Noch am Dienstag war die Aktie des Biosprit-Herstellers mit 6,75 Euro auf den tiefsten Stand seit März 2020 gefallen. Südzucker hält aktuell 74,06 Prozent der ausstehenden Aktien, und kann angesichts des starken Kursverfalls der CropEnergies-Aktie nun günstig zugreifen. Bis zum Dienstag hatte sich der Aktienkurs im Verlauf des Jahres glatt halbiert. "Die anstehende Transaktion wird …