Den Paukenschlag nach Börsenschluss gestern setzte CROPENERGIES / SÜDZUCKER. SÜDZUCKER bietet für seine Tochter 11,50 € je Aktie in bar und will CROPENERGIES von der Börse nehmen. Damit liegt die Prämie bei fast 70 %, was die drastische Unterbewertung von CROPENERGIES belegt. Damit sind wir zufrieden. CROPENERGIES hatten wir auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt Ende November getroffen und dementsprechend die Aktie aufgrundder massiven Fehlbewertung sowohl in der Actien-Börse, im Aktionärsbrief und auch im Frankfurter Börsenbrief zum Kauf empfohlen. Das hat gesessen, auch wenn wir nicht mit einer Übernahme zeitnah gerechnet hatten. Wir werden das Angebot annehmen. Aufgrund der hohen Netto-Cash-Position von rd. 270 Mio. € bei CROPENERGIES ist der Kauf für SÜDZUCKER weniger teuer, als es die Prämie von fast 70 % vermuten lässt. SÜDZUCKER bleibt somit haltenswert.



