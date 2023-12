Teilen: In einem Interview mit Fox TV am frühen Mittwoch sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, dass "der Markt sich in der Euphorie über mögliche Zinssenkungen übernommen hat". Weitere Kommentare Wenn die Inflation weiter sinkt, kann die Fed ihre restriktive Haltung überdenken. Die Entscheidungen der Fed sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...