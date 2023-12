Teilen: USD/MXN verliert trotz der dovishen Banxico weiter an Boden - Es wird erwartet, dass die mexikanischen Einzelhandelsumsätze (MoM) bei 0,0% stagnieren und die Jahresdaten bei 2,0% liegen werden - Der US-Dollar bleibt trotz sinkender US-Anleiherenditen stabil - USD/MXN weitet seine Verluste den dritten Tag in Folge aus und notiert am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...