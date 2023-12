Er kam, sah und siegte - so könnte der Blitz-Erfolg von Börsenexperte Florian Söllner im Rennen um die 100 Prozent Gewinn wohl treffend zusammengefasst werden. Aber der Reihe nach. 5 Experten gingen in diesem Jahr Anfang Dezember zum traditionellen Bullenrennen um die 100 Prozent an den Start. Die Regeln dabei sind denkbar einfach: Wer mit seinem Favoriten als Erster die magische 100-Prozent-Gewinnschwelle knackt, wird zum Gewinner gekürt. Gerade einmal 12 Tage später ist klar: Florian Söllner hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...