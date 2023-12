Vor dem Jahresende herrsche am Markt derzeit eine gewisse "Kehrausstimmung", sagte ein Händler.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat sich am Mittwoch in engen Bahnen bewegt und hat am Ende nur minimal unter dem Vortagesschlusskurs geschlossen. Vor dem Jahresende herrsche am Markt derzeit eine gewisse «Kehrausstimmung», sagte ein Händler. Und so würden nun unter anderem Titel aus den Portfolios geworfen, die die Anleger im ablaufenden Jahr enttäuscht hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...