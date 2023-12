Gewinnmitnahmen und eine Abstufung durch die Analysten von Morgan Stanley hat die Kursrally bei Affirm am Montag nur kurz gebremst. Bereits Am Dienstag hatten die Anleger schon wieder Grund zur Freude. In nur fünf Wochen seit der Erstempfehlung in AKTIONÄR-Ausgabe 43/23 hat sich die Aktie nun beinahe verdoppelt.Wenn es läuft, dann läuft's. Nach einem Ausbau der Kooperation mit Amazon und starken Geschäften rund um die Shopping-Feiertage Black Friday und Cyber Monday hat Affirm am Dienstag den nächsten ...

