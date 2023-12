Tesla hat die Neuzulassungen von Fahrzeugen in der Europäischen Union bis Ende November dieses Jahres mehr als verdoppelt. Laut den Daten der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) wurden von Januar bis November dieses Jahres 248.601 neue Tesla zugelassen, was einem Anstieg von 115,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Allein im November wurden in der EU 31.394 neue Autos von Tesla zugelassen, während der amerikanische Konkurrent Ford einen Rückgang von 20,7 Prozent ...

