Die Valneva-Aktionäre haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2023 den Beschlüssen über den sofortigen Übergang von einer zweistufigen Führungsstruktur zu einem einstufigen Modell, das von einem Verwaltungsrat (Board of Directors) geleitet wird, zugestimmt. Im Rahmen einer konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wurde das ehemalige Aufsichtsratsmitglied von Valneva, Anne-Marie Graffin, zur Vorsitzenden des neuen Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt. Thomas Lingelbach wurde im Rahmen der neuen Führungsstruktur erneut zum Chief Executive Officer ernannt. Er wird auch dem Verwaltungsrat des Unternehmens angehören. Er meint: "Ich gratuliere Anne-Marie Graffin herzlich zu ihrer Ernennung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...